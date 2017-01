Slideshow

FCA presenteert Android-infotainment op CES Chrysler 300 met Android 7.0

Android Auto kennen we al, maar een infotainmentsysteem dat in z’n geheel op Google’s besturingssysteem draait nog niet. Fiat-Chrysler presenteert precies dat in conceptvorm op de aanstaande Consumer Electronics Show in Las Vegas.

Het voor de gelegenheid in een Chrysler 300 gemonteerde systeem combineert een 8,4-inch touchscreen met een versie van FCA's Uconnect die op Android gebaseerd is. The Verge meldt dat de 'user interface' van Uconnect behouden blijft, terwijl het tegelijkertijd mogelijk is om gebruik te maken van allerlei Google-apps en –functies. Dat Uconnect als zodanig behouden blijft, zou komen omdat de uitstraling daarvan een onderdeel is van de 'identiteit' van een merk. Google ziet om die reden dan ook vooral een toekomst voor systemen als deze, die de functionaliteit van Android combineren met de gebruikersomgeving van het merk.

Google en FCA wisten elkaar al eerder te vinden. In april werd bekendgemaakt dat de Italiaans/Amerikaanse autobouwer zou gaan samenwerken met Google's moederbedrijf Alphabet op het gebied van autonome auto's. Eerste vrucht van die samenwerking is een Chrysler Pacifica die zichzelf door het verkeer kan loodsen. Ook het feit dat FCA dit jaar de CES verkiest boven de 'traditionele' autoshow NAIAS in Detroit, was al bekend.