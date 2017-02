Slideshow

'FCA mocht uitstoottests overslaan in Italië' 'Innige band' tussen autoriteiten en fabrikant

Fiat Chrysler Automobiles, kortweg FCA, zou in Italië de dans zijn ontsprongen tijdens uitstootcontroles naar aanleiding van Volkswagens dieselschandaal.

Dat zou blijken uit een rapport van het Italiaanse ministerie van Transport, meldt Reuters. Aan het Italiaans-Amerikaanse autoconcern zou toestemming zijn verleend om naspeuringen naar illegale sjoemelsoftware over te slaan, waardoor FCA er makkelijk vanaf gekomen zou zijn tijdens het uitgebreide onderzoek dat van start ging na het uitkomen van de problemen bij Volkswagen.

De verdenkingen kwamen tot stand nadat was gebleken dat het verslag waarin de resultaten van dit soort tests naar buiten worden gebracht, simpelweg geen melding maakte van de uitkomst bij FCA-producten. Hierbij zou het onder meer gaan om de 2,0-liter dieselversie van de Jeep Cherokee, de 1,3-liter diesel in de Alfa Romeo Giulietta en de 1.3 diesel in de hier niet meer leverbare Lancia Ypsilon. ";Het is tijd dat de warme band tussen de autoriteiten en hun nationale autobouwer wordt doorbroken", meldt Europese voertuigemissiespecialist Julia Poliscanova in gesprek met het persbureau. ";Dit probleem raakt het hart van Dieselgate".

De bal ging aan het rollen nadat de Amerikaanse milieuwaakhond EPA FCA vorige maand had aangeklaagd vanwege sjoemelpraktijken bij de 3,0-liter V6 EcoDiesel, een blok dat in de Jeep Grand Cherokee en de RAM 1500-pick-up te vinden is. FCA zelf ontkent vooralsnog zich met illegale praktijken te hebben beziggehouden.