FCA legt 'Angel' vast Demon-rivaal voorkomen?

Fiat Chrysler Automobiles, het bedrijf achter de monsterachtige Dodge Challenger Demon, heeft in de VS de naam ‘Angel’ vastgelegd. Wat het bedrijf precies met de naam van plan is, is niet duidelijk.

Het aan dit bedrijf toegewijde Fiat Chrysler Authority ontdekte de aanvraag, waarmee het Italiaans/Amerikaanse concern de rechten op de naam 'Angel' in handen krijgt. De naam is vastgelegd voor gebruik op 'motorvoertuigen, personenauto's' en voorkomt dus dat een rivaliserend bedrijf een wel érg bijdehante naam op een eventuele Demon-concurrent kan plakken. Of dat het enige doel is dat FCA met het vastleggen van deze naam heeft, is niet duidelijk. In theorie is ook het daadwerkelijk gebruiken ervan natuurlijk mogelijk. In dat geval adviseren wij een toepassing op een 'groen', zuinig model.

De Dodge Challenger Demon is een 'muscle car' die dankzij z'n 840 pk's tot nu toe geen directe concurrentie kent. De auto bereikte met name in de VS vrijwel direct een iconische status.