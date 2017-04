Slideshow

Fastned zet stap richting Duitse laadstations Getekend voor veertien locaties

Fastned, een Nederlandse exploitant van snellaadstations voor elektrische auto's, is klaar voor zijn eerste stap richting Duitsland. Het bedrijf maakte woensdag bekend dat het daar contracten heeft getekend om op veertien locaties stations met meerdere snelladers te gaan bouwen.

Het worden volgens Fastned de eerste oplaadstations in Duitsland die toegankelijk zijn voor alle automerken. Een auto kan er straks in een kwartier zo ver kan worden opgeladen dat hij weer 500 kilometer vooruit kan. Voor het zover is, moeten wel bouwvergunningen en netaansluitingen geregeld worden. Daar gaat nog zeker een jaar overheen.

Fastned werkt in Duitsland samen met meerdere partners, waaronder de Nederlandse hotelketen Van der Valk. Die heeft verscheidene vestigingen langs belangrijke verbindingswegen en wil daar graag de mogelijkheid bieden om elektrische auto's op te laden.

In Nederland heeft Fastned inmiddels zestig snellaadstations. Het is de bedoeling dat dit netwerk de komende jaren groeit en uiteindelijk heel Europa bestrijkt. De uitbreiding naar Duitsland is daarbij "een belangrijke stap''. Het bedrijf is ook bezig met voorbereidend werk in België en het Verenigd Koninkrijk.

Daarnaast kondigde Fastned onlangs een samenwerking aan met branchegenoten in Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland en Noorwegen. Daardoor kunnen elektrische rijders straks met één pasje of app terecht bij laadstations van alle vijf de bedrijven.