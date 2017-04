Slideshow

Fastned breidt uit naar Londen Nederlands aandeel in Britse ambitie

Het Nederlandse Fastned wil in de nabije toekomst snellaadstations in en rond Londen realiseren.

Om dat doel te bereiken heeft het bedrijf gisteren een overeenkomst getekent met Transport for London, het overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor de infrastructuur in de Britse metropool.

Het doel van de organisatie is om voor 2020 minstens 300 snellaadpunten in en om Londen te realiseren. Dat aantal wordt verdeeld onder verschillende aanbieders, waarvan Fastned er dus één is. Op dit moment exploiteert het Nederlandse snellaadbedrijf 61 laadpunten. CEO Michiel Langezaal: ";We zijn erg blij dat TfL locaties uitgeeft door middel van een publieke tenderprocedure. Dit stelt Fastned in staat om de infrastructuur te bouwen waarmee elektrische rijders de vrijheid krijgen om overal naartoe te rijden. Zo bouwen we verder aan onze missie om de transitie naar elektrisch rijden te versnellen."

Het is niet voor het eerst dat Fastned het buitenlandse avontuur aan wil gaan. Eerder deze maand werd bekend dat het bedrijf in Duitsland aan de slag wil en ook een samenwerking met soortgelijke bedrijven in andere Europese landen is al besproken.