Facelift voor Kia Sorento Eerste wijzigingen voor thuismarkt

Kia heeft de Sorento voor de thuismarkt gefacelift. Wij hebben de eerste beelden en de eerste informatie!

Het is augustus 2014 als Kia ons de eerste foto's van de huidige, derde generatie Sorento laat zien. Daarmee is de grote broer van de Sportage weer enkele jaren onder ons. In het thuisland van Kia is vandaag een gefacelifte Sorento gepresenteerd.

Kia geeft de Sorento een herziene voorzijde waarbij de grille dunner is dan het exemplaar dat nu voorop de SUV zit. De koplampen zijn platter, anders ingedeeld en ook met full-ledtechniek beschikbaar. Ook de bumper en de daarin verwerkte mistlampen zijn vernieuwd. Ook die laatsten zijn met led-techniek te krijgen. Ook aan de achterzijde nemen we nieuwe verlichting waar. De lampen krijgen hier een 'led-sliert' en maken tevens gebruik van full-ledtechniek. Ook de achterbumper is nieuw, het geheel bestaat uit minder zwart kunststof en lijkt nu over twee zichtbare eindlaateindstukken te beschikken. Nieuwe wielen maken eveneens deel uit van de bijpuntsessie.

In het interieur nemen we een nieuw vierspaaks stuurwiel waar en het lijkt erop dat Kia nieuwe kleurcombinaties naar de Sorento brengt.

In Zuid-Korea zet Kia niet alleen een 2,2-liter grote CRDI-dieselmotor op de bestellijst, maar ook een 2,0-liter grote dieselmotor, een blok dat nieuw is voor de Sorento. Kia past verder de stuurinrichting aan en claimt dat de auto meer feedback in geeft.

Of en wanneer deze aangescherpte Sorento naar Nederland komt, valt nog te bezien.