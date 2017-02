Slideshow

Facelift voor BMW M2 Coupé op komst Kleine opfrisser

De BMW 2-serie krijgt een facelift en ook de M2 ontkomt er niet aan. Op deze foto's krijgen we de bijgeschaafde sportieve topversie voor het eerst te zien.

Zoals we gewend zijn, is ook deze testauto nog voorzien van de nodige afleidende plakkers. Toch kan er dankzij de creatief uitgesneden grote luchtinlaten, de dikke wielen en vier uitlaten geen twijfel over bestaan dat het hier de M2 Coupé betreft. De ophanden zijnde facelift van de reguliere 2-serie zagen we al op de spionagefoto's die we in november te zien kregen.



Aan de achterkant lijkt er zo op het eerste gezicht weinig te veranderen. De afgeplakte achterlichten doen ons vermoeden dat die een iets andere indeling krijgen, mogelijk met ledverlichting. Onlangs zagen we ook al standaard led-achterlichten op de opgefriste 4-serie. De voorkant zal waarschijnlijk vooral iets wijzigen bij de luchtinlaten in de voorbumper. Daarnaast is het ook niet ondenkbaar dat de M2 een strookje chroom tussen de koplampen en de grille krijgt, zoals we dat van zijn grotere broers inmiddels kennen.