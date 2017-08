Slideshow

Facelift voor Acura RLX Nieuwe snoet voor Acura's Legend

Acura heeft een nieuwe designtaal en de wereld zal het weten. Vandaag is de RLX overgoten met de nieuwe tekenstijl.

Acura, de Noord-Amerikaanse luxedivisie van Honda, heeft het op designgebied niet altijd even makkelijk gehad. Het merk tekende zijn modellen met een semi-dichte grille, een exemplaar dat aan weerszijden veelal geflankeerd werd door zeer geknepen lichtunits. De designtaal wist de handen niet overal op elkaar te krijgen, iets dat Acura er onlangs toe bewoog zijn nieuwe Diamond Pentagon Grille, voor het eerst op de Precision Concept gepresenteerd, naar de TLX te brengen. Nu is ook grote broer RLX aan de beurt.

Waar de TLX gezien kan worden als Acura's luxueuze versie van de Honda Accord, is de RLX de evenknie van de Honda Legend. De huidige RLX verscheen in 2012 ten tonele en is nu dus ook gemodernieerd. We zien de nieuwe diamantvormige grille, een nieuwe en stoerder getekende motorkap én volledig nieuwe led-verlichting aan de achterzijde.

De RLX is alleen als Sport Hybrid te krijgen. Deze 377 pk sterke versie beschikt over een aandrijflijn die bestaat uit een 3,5-liter grote V6 die gekoppeld is aan drie elektromotoren. Voor de facelift waren dat nog twee elektromotoren. Het vermogen wordt verdeeld over alle vier de wielen. Schakelen gaat in het geval van die laatste middels een tientrapsautomaat.

In november staat de vernieuwde RLX bij de Noord-Amerikaanse dealers.