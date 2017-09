Slideshow

Facelift ophanden voor Karma Revero Eerst een nieuwe naam, nu ook een nieuw gezicht

De Karma Revero staat een facelift te wachten. De pas één jaar geleden geïntroduceerde auto is stevig gecamoufleerd opgedoken, maar er is een goede reden dat de auto nu 'al' een facelift krijgt.

Hoewel het slechts een jaar geleden is dat we kennismaakten met de Karma Revero, moeten we zes jaar terug in de tijd om bij de oorsprong van de auto terecht te komen. Destijds reden we met de Fisker Karma, zoals de Karma Revero toen namelijk nog heette. Een jaar geleden herrees de Karma - na de oprichting van Karma Automotive - als Karma Revero.



Toen Karma Automotive de rechten verwierf voor de Fisker Karma, besloot men het bijzondere ontwerp onaangetast te laten. Nu is het blijkbaar toch aan de slag om het inmiddels ruim zes jaar oude hybride model klaar te stomen voor nog een aantal jaren. De voor- en achterkant zijn dermate ingepakt, dat het moeilijk is om te zien wat we van de facelift kunnen verwachten. De lichten lijken vervangen te zijn door tijdelijke exemplaren, dus daar worden we helaas ook niets wijzer van.



Qua techniek is er sinds de Fisker-erfenis ook nog niet veranderd. De 2,0-liter 260 pk sterke turbomotor werkt als generator voor twee 204 pk sterke elektromotoren. Het geheel is goed voor een 0-100-acceleratie die iets meer dan 5,5 seconden in beslag neemt. Extra stroom komt overigens via de zonnepanelen op het dak, die door Karma Automotive al wel eens verbeterd zijn.