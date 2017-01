Slideshow

Facelift op komst voor Renault Symbol 'Logan Sedan' met nieuwe looks

Renault heeft een facelift voor de Symbol III in de pen zitten, een auto die in ons deel beter bekend is als de Dacia Logan Sedan.

In landen waar Dacia compleet onbekend is, gaan de modellen van het Roemeense budgetmerk als Renault door het leven. De hier niet leverbare Logan Sedan gaat in Brazilië bijvoorbeeld als Renault Logan door het leven, maar wordt in Chili weer Renault Symbol aangeduid. In 2012 werd de huidige Symbol gelanceerd en via Braziliaanse media hebben we de hand weten te leggen op foto's van het gefacelifte exemplaar.

Met de vernieuwde Symbol is iets bijzonders aan de hand. Waar de in 2012 gelanceerde Symbol simpelweg een Logan Sedan met andere beeldmerken is, krijgt de vernieuwde Symbol een compleet andere achterzijde mee. Dat is tamelijk opvallend te noemen. Onlangs lanceerde Dacia een gefacelifte line-up, een moment waarbij ook de Logan Sedan werd bijgepunt. De achterzijde van de vernieuwde Symbol en de gefacelifte Logan Sedan komen echter niet overeen. Dit jaar verschijnt de vernieuwde Symbol op de markt.