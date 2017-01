Slideshow

Facelift Friday: Toyota Yaris Oud, nieuw, of toch de Hybrid?

De huidige Toyota Yaris was er vanaf 2012 met twee verschillende ‘frontjes’, want de Hybrid onderscheidde zich duidelijk van de overige varianten. In 2014 ging de Yaris onder het mes en kregen alle versies een nieuwe, zeer grote grille aangemeten. Werd de auto daar beter van?

De huidige Yaris werd in 2010 geïntroduceerd en kreeg, zoals we eerder in de Supershowroom zagen, een strakker design mee dan z'n erg 'bolle' voorganger. Opvallend was het allemaal niet, maar Toyota zette er wel een moderne B-segmenter mee neer. Dat werd nog verder onderstreept toen in 2012 de volwaardige hybride op de markt verscheen, een auto die met z'n high-tech-aandrijflijn opviel tussen de veelal op traditionelere wijze aangedreven concurrentie. Aan de buitenzijde onderscheidde die versie zich doordat de grille tussen de koplampen een stuk kleiner werd, terwijl het exemplaar in de voorbumper er een paar centimeters bij kreeg. Ook de koplampen waren anders, en kregen leds en 'lenzen' mee voor een modernere uitstraling. Aan de achterzijde van de hybride Yaris zijn eveneens led-achterlichten te vinden.

Sinds 2014 is het verschil tussen de reguliere Yaris en de hybride-variant een stuk kleiner dan daarvoor het geval was. Alle modelvarianten hebben sindsdien een brutaal front met een naar verhouding gigantische grille. Het hekwerk wordt geaccentueerd door overdadig gebruik van chroom. Aan weerszijden vinden we nieuw getekende koplampen. De achterlichten bevatten eveneens led-techniek, maar zijn nu moderner van opzet en subtiel anders van vorm.

De faceliftversie van 2014 Facelift Friday: de Toyota Yaris die ik het meest geslaagd vind is... Het origineel uit 2010 15,2%

De hybridevariant uit 2012 20,3%

De faceliftversie van 2014 64,6% Aantal stemmen 79