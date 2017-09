Slideshow

Facelift Friday: Toyota RAV4 C-HR-snuit voor grotere SUV

De huidige Toyota RAV4 loopt alweer sinds 2012 mee, maar dat is de auto nauwelijks aan te zien. Dat komt dan weer door een uitgebreide facelift die in 2015 werd gepresenteerd.

In dat jaar (de marktintroductie volgde in 2016) verscheen een RAV4 ten tonele met een aangescherpte neus, die met een beetje goede wil aan de hippe, compactere C-HR doet denken. Ook de Auris kreeg het puntige snoetje aangemeten. In vergelijking met de C-HR is de RAV4 veel meer een traditionele SUV, maar met het nieuwe design hoopte Toyota ongetwijfeld om hem mee te laten profiteren van de frisse wind die de eigenwijze nieuwkomer met zich meebracht. Daarvoor kreeg hij niet alleen een nieuw in- en exterieur mee, maar ook een belangrijke nieuwe aandrijflijn: de Hybrid. Vanaf 2016 staat er een RAV4 op de prijslijsten die, zeker met de allesbepalende bpm in Nederland, buitengewoon aantrekkelijk is. 194 pk én de bewezen zuinigheid die bij Toyota's hybrides hoort, het lijkt een gouden combinatie.

Vierde RAV4

​De generatie van 2012 is overigens zeker niet de eerste RAV4. De typeaanduiding verscheen al in 1994, al stond die auto bij ons aanvankelijk als 'Funcruiser' te boek. Generatie 2, die in 2001 kwam, was wat serieuzer dan het vrolijke oermodel en verscheen niet meer als open cabriolet. Wel was er nog altijd een reservewiel op de achterdeur te vinden en was er een korte driedeursversie, waardoor de RAV4 toch nog als een terreinauto overkwam. Dat wiel bleef aanvankelijk ook aan de derde generatie (2005) kleven, maar verdween gedurende de levensloop van het model. Ook van deze auto was een korte en een lange versie beschikbaar, maar toch verdween de driedeursvariant. In onder meer de VS en Australië kregen RAV4's meer beenruimte op de achterbank en een grotere bagageruimte, Europa en Japan moesten het met een compactere, krappere versie van het vijfdeurs koetswerk doen.