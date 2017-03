Slideshow

Facelift Friday: Subaru B9 Tribeca Eigenwijs of anoniem?

Hij is bij ons altijd een beetje vreemd gebleven, deze Subaru. Het eigenzinnige uiterlijk maakte het er niet gemakkelijker op voor de grote zevenzits SUV. Met de facelift werd het juist een veel minder opvallende auto. Vandaag in Facelift Friday: de Subaru Tribeca!

Sommige facelifts moet je met een loep bestuderen, andere zijn niet te missen. Dit is er één uit die laatste categorie. Over smaak valt natuurlijk niet te twisten, maar de pre-facelift-Tribeca, de B9 Tribeca, maakt wel de tongen los met zijn eigenwijze neusje. Het oogt haast als het resultaat van een spannende nacht tussen een Porsche Cayenne en een Alfa Romeo Giulietta, hoewel die laatste bij de geboorte van de Tribeca in 2005 natuurlijk nog niet bestond. Hoe dan ook, de auto werd niet bepaald hartelijk ontvangen. Dat kwam voornamelijk doordat de auto werd ontwikkeld voor de Amerikaanse markt. Een dorstige zescilinder benzinemotor en een gewicht van bijna twee ton waren hier in Europa niet aan veel mensen besteed.

Na een radicale gedaanteverwisseling in 2007 verdween de unieke 'vliegtuigneus', waardoor hij een anoniemer voorkomen kreeg. De naam 'B9 Tribeca' werd gewijzigd in Tribeca. In de plaats van een uit drie delen bestaande grille kwam er één ingetogen exemplaar. Daaronder verrees nog een extra gleuf. De zijkant van de koets kreeg ook een ander voorkomen en bij de C-stijl zien we een grotere derde zijruit. Kijken we naar zijn achterwerk, dan zien we iets andere achterlampen. De remreflectoren kregen een plaatsje lager in de bumper en de vouwen waarin de verlichting zat verdwenen. Op technisch vlak maakte een 3,0-liter boxermotor plaats voor een iets krachtigere 3,6-liter met 258 pk. Tussen 2006 en 2008 werden er in ons land slechts 119 stuks verkocht. Daaronder vallen niet de tweedehands geïmporteerde aantallen. De facelift verkocht in verhouding iets beter dan de pre-facelift.

