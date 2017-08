Slideshow

Facelift Friday: Smart City Coupé Twee fasen-facelift

De originele Smart was aan alle kanten een uiterst controversiële auto. Over zijn bijzondere concept is al veel gezegd en geschreven. Vandaag zoomen we dan ook in op een ander aspect van de kleine tweezitter: de facelift!

Natuurlijk is er in de eerste plaats zijn opvallende formaat, dat in 1998 niet eerder was vertoond. Ook de motor, die feitelijk in de achterbumper huist, is een bijzonderheid. Tel daar zijn op z'n zachtst gezegd afwijkende versnellingsbak én het opvallende design bij op, en je snapt dat de Smart City Coupé eind jaren 90 een spraakmakend autootje was.

In 2000 kreeg het oorspronkelijke model, de City Coupé, gezelschap van een open variant die wat optimistisch 'cabrio' werd gedoopt. Een volwaardige cabriolet is zo'n open Smart dankzij de grotendeels intact blijvende rolkooi wellicht niet, maar het te openen dak maakte de miniscule Smart nog bijzonderder. Behalve met de dakconstructie onderscheidde de nieuwe versie zich door koplampen die ogenschijnlijk uit twee aan elkaar gesmolten cirkels bestaan, zoals ook moederbedrijf Mercedes-Benz dat in die jaren regelmatig deed. De zes losse, ronde achterlichtjes maakten bij de cabrio plaats voor twee grote exemplaren.

Pas in 2002 kreeg ook de dichte versie de nieuwe neus. De grotere achterlichtunits bleven voorbehouden aan de cabriolet. In plaats daarvan kreeg de City-Coupé zes scherper gesneden en donkerder getinte exemplaren. Weer twee jaar later, in 2004, volgde de naamswijziging naar ForTwo, een term die Smart nu nog steeds gebruikt. Een compleet nieuwe ForTwo stond in 2007 klaar.