Facelift Friday: Seat Ibiza/Cordoba Met of zonder 'blokje'?

Veel uitgebreider dan de facelift die de Seat Ibiza in 1999 kreeg, worden facelifts niet. Behalve het front gingen ook de achterzijde én het interieur volledig op de schop, zodat het model er naast de toen compleet nieuwe Leon weer fris uitzag. Sedan- en stationwagenversies met de naam Cordoba deden natuurlijk ook mee.

In 1996 werd deze Ibiza ook al gefacelift, waarbij hij strakke schildbumpers kreeg aangemeten en de opvallende stootstrips op de flanken het veld ruimden. Die wijzigingen vielen echter in het niet bij wat er in 1999 gebeurde. De Ibiza en Cordoba verloren in dat jaar hun vierkante, rechtlijnige 'front' en kregen in plaats daarvan het familiegezicht dat in een andere vorm tot op de dag van vandaag wordt toegepast. Belangrijkste kenmerk daarvan is het 'blokje' in de grille waarin het logo een plekje krijgt. Tegelijkertijd werden de koplampen groter en kregen ze helder glas.

Aan de zijkant vallen vooral de nieuwe buitenspiegels op. De achterzijde van het uit 1993 stammende model ging net zo rigoureus op de schop als de voorzijde. De kentekenplaat verschoof van de achterklep naar de bumper en de strook die beide achterlichten met elkaar verbond, verdween. In plaats daarvan kwamen grotere units die zich deels in de achterklep bevonden en een logo dat – heel hip – fungeerde als deurgreep voor de achterklep.

Binnenin ging Seat evenmin kinderachtig te werk. In plaats van alleen de toepassing van andere knopjes en nieuwe bekledingsstoffen werd het complete dashboard vervangen door een strakker exemplaar. Frisse, fel gekleurde bekledingssoorten en een nieuw stuurwiel maakten deze B-segmenter ook aan de binnenzijde klaar voor de 21e eeuw.

Overigens is de Cordoba van vóór 1999 ook gefacelift tot Volkswagen. In Europa kenden we die 'Volks-Seat' als Polo Variant, Polo Sedan én Caddy, Volkswagens versie van besteller Seat Inca. In Zuid-Afrika werd echter ook de Ibiza als Polo verkocht, een auto die de sensuele toevoeging 'Playa' kreeg (foto 12 en 13).