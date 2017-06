Slideshow

Facelift Friday: Renault Twingo Hint naar nieuwe designtaal

In 2007 debuteerde de tweede generatie Renault Twingo. De kleine hatchback kreeg in 2011 een opfrisbeurt, die een voorbode bleek te zijn voor Renaults nieuwe designkoers.

In 2011 verschenen er de nodige nieuwkomers in het A-segment, waaronder de Kia Picanto. De opfrisbeurt die Renault in dat jaar op de Twingo doorvoerde, kwam wat dat betreft op een geschikt moment. Hoofdontwerper Laurens van den Acker greep de facelift aan om een tipje van de sluier op te lichten van Renaults toekomstige designtaal. Zo kreeg Renaults kleinste een zwarte strook tussen de koplampunits, een designelement dat op de een jaar later gepresenteerde Clio IV in sterkere mate terugkeerde.

Daar bleef het echter niet bij. De buitenspiegels kregen een andere vorm maar de meest in het oog springende wijziging vinden we uiteraard aan de voorzijde. Daar werden de lichtunits opgedeeld in twee delen. De knipperlichten kregen een plek in de hertekende voorbumper. Ook aan de achterzijde werd de verlichting in tweeën geknipt en ook hier monteerde Renault een nieuwe bumper.

