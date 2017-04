Slideshow

Facelift Friday: Renault Mégane Scénic Boos front of grote kijkers?

De Scénic-versie van de eerste Renault Mégane was een echte trendsetter. Vergeten zullen we de auto dus niet snel, maar welke versie is het meest geslaagd?

Het allereerste ruimtelijke compacte model was de Mégane Scénic niet, want die eer gaat wat ons betreft naar de Honda Civic Shuttle en Nissan Prairie. In Europa zette de hoge Renault echter wel de trend, en met zijn drie losse achterstoelen was de auto nog wat meer MPV dan de Japanners die hem voorgingen. Daarmee werd Renault voor de tweede keer trendsetter op het gebied van de ruime gezinsauto's, waar de Espace eerder de eer van het merk verdedigde.

De facelift van 1999 betekende tevens een naamsverandering voor de in 1996 geïntroduceerde MPV, want de naam 'Mégane' kwam in dit jaar te vervallen. Het verschil tussen de oude en de nieuwe variant is dankzij de gigantische koplampen van laatstgenoemde moeilijk te missen. Ook de achterzijde ging op de schop, waarbij de naast de kentekenplaat gemonteerde mistachterlichten een plekje vonden in de reguliere achterlichtunits. De reguliere Mégane werd op een soortgelijke manier gewijzigd. Opvallend detail: hoewel Renaults compacte MPV al vanaf 1999 alleen 'Scénic' heet, staat de naam 'Mégane' zelfs bij de tweede generatie van het model, die van na 2003 dus, op de raamstijl vermeld.