Facelift Friday: Renault Captur

De Renault Captur kreeg dit jaar een facelift. Bij zo'n immens succesvolle auto kan dat twee kanten op: het succesverhaal gaat onverminderd door of het merk gooit zijn eigen ruiten in. Aan jullie de keuze of Renault er goed aan heeft gedaan.

Je kunt wel zeggen dat Renault in 2013 met de komst van de Captur vroeg instapte in wat uitgroeide tot de huidige cross-overgekte. Zustermerk Nissan had met de Juke al bewezen dat het goud in handen had, dus wilde Renault zo snel mogelijk een graantje meepikken. Op basis van de Clio verscheen de hoogpotige Captur, die tot op heden ruim 30.000 kopers naar de showroom wist te lokken.



In maart van dit jaar ging de cross-over zijn tweede levensfase in. Het ontwerp ging niet heel grondig op de schop - waarom zou Renault ook - maar werd vooral wat meer in lijn gebracht met het inmiddels stevig vernieuwde gamma. Zo zijn in de tussentijd de Espace, Talisman en de nieuwe Mégane verschenen, waar de Captur diverse invloeden van over heeft genomen.



De nieuwe dagrijverlichting van de Captur zagen we al bij de genoemde, grotere Renaults. De kentekenplaathouder verhuisde naar net onder het grote logo en de grille vertoont een soort blokjesmotief. Die veranderingen, in combinatie met de prominentere skidplates, geeft de Captur een wat stoerder neusje. Of jullie dat ook vinden en of Renault erin is geslaagd om de Captur interessant te houden, horen we graag!

Peilstok Facelift Friday: de meest geslaagde Renault Captur is... Het origineel

De facelift Facelift Friday: de meest geslaagde Renault Captur is... Het origineel 24,4%

De facelift 75,6% Aantal stemmen 41