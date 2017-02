Slideshow

Facelift Friday: Peugeot 508 Nu eens geen 'leeuwenbek'

Bij de facelift van de 406 Coupé en de 206(+) voerde Peugeot z’n kenmerkende grote ‘muil’ als grille in, terwijl dit kenmerk bij de update van de 308 en RCZ juist van het toneel verdween. De 508 kreeg de opengesperde leeuwenbek nooit, maar onderging in 2012 evengoed een spraakmakende nieuwe neus.

Bij z'n komst in 2010 rustte er een zware taak op de schouders van de Peugeot 508: de auto moest zowel de 407 als de 607 vervangen. Of dat gelukt is, laten we in het midden, maar feit is dat de auto hoge ogen gooide in z'n segment. Geholpen door het nodige bijtellingsvoordeel wist de grote Peugeot in ons land de nodige kopers aan zich te binden. Inmiddels zijn veel auto's uit het grotere D-segment ingehaald door concurrentie uit de compactere en cross-over-hoek en speelt deze Fransman een minder grote rol.

Z'n relatief hoge leeftijd weet de 508 aardig te verbloemen dankzij de uitgebreide facelift, die echter ook alweer uit 2014 stamt. De vorm van de koplampen, met de kenmerkende 'hapjes' onderin, komt echter terug op de veel modernere 3008. Tegelijkertijd kreeg de auto een wat vierkanter gelijnde grille, een andere voorbumper en - in het geval van de sedan - anders ingedeelde achterlichten. Is de auto daar mooier van geworden, of gaat jouw voorkeur uit naar het wat gladdere origineel?

