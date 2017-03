Slideshow

Facelift Friday: Nissan Qashqai (2017) Is het aangescherpte front geslaagd?

Vorige week presenteerde Nissan een strakgetrokken versie van de nog altijd razend populaire Qashqai. Gezien de samengeknepen koplampen, grotere grille en andere voorbumper is de facelift behoorlijk uitgebreid, maar is hij ook geslaagd?

Natuurlijk is er ook op technisch vlak het nodige nieuws te melden, maar daarvoor verwijzen we graag naar het originele bericht over de facelift-Qashqai. In deze rubriek concentreren we ons als vanouds op het uiterlijk.

De vorm van de fors in omvang toegenomen grille doet enigszins denken aan die van de Honda HR-V. Net als bij die auto huist de kentekenplaat ogenschijnlijk in het hekwerk. Aan weerszijden daarvan zitten scherp gelijnde instroomopeningen met zilverkleurige accenten, aan de onderkant wordt de neus bijgestaan door een forse zwarte splitter. De koplampen behouden hun basisvorm, maar zijn platter dan voorheen. Ook de indeling van de optioneel volledig uit leds bestaande lichtunits is nieuw. Aan de achterzijde verandert er minder dan aan de voorkant. De diffuser is in twee delen opgesplitst en de lampunits hebben donkere accenten.

De Nissan Qashqai is al eerder aan bod gekomen in Facelift Friday, want ook het vorige model kreeg een stevige tussentijdse update.

Peilstok Nissan heeft de Qashqai gefacelift. Mijn voorkeur gaat uit naar... het origineel uit 2014

de kakelverse faceliftversie Nissan heeft de Qashqai gefacelift. Mijn voorkeur gaat uit naar... het origineel uit 2014 47,4%

de kakelverse faceliftversie 52,6% Aantal stemmen 19