Facelift Friday: Nissan Micra Bescheiden toet of chroom op snoet

Met de dit jaar gelanceerde Micra laat Nissan weer actief van zich horen in het B-segment. Voorganger 'K13' werd drie jaar na zijn introductie op de snijtafel gelegd. Tijd voor een vergelijk!

De in 2010 gelanceerde vierde generatie Micra, de K13, wisselde de olijke bolle koets van zijn voorganger in voor een behoudender getekende koets. In juni 2013 vond Nissan het wel welletjes geweest met de ingetogen ontwerpstijl en de Micra verliet het designcentrum met frisse vormen die vooral aan de voorzijde van zogenoemde wereldauto een plekje kregen.

Sterker nog, in feite ging het hele front op de schop. De Micra kreeg een spitsere snuit met iets geknepen en in een puntje toelopende koplampen. De bovenste grille werd min of meer omgekeerd en het exemplaar in de nieuwe bumper was groter dan ooit te voren. Opvallend was de keuze van Nissan om de Micra een chroom-injectie te geven. De anno 2017 nog altijd Nissan-kenmerkende V-Motion-grille gaf de Micra een volwassener en actueler voorkomen. Niet alleen koplampen, grille en bumpers werden vernieuwd, ook de motorkap en de zijschermen werden vervangen door anders getekende exemplaren.

Ook in het interieur werd de Micra opgewaardeerd. De designafdeling gaf de Micra een herzien instrumentenpaneel, nieuwe ventilatieroosters en ook materiaalgebruik en de infotainment werden vernieuwd. Inmiddels is ook deze K13-generatie niet meer op de markt. In december werd de Europese productie stilgezet om plaats te maken voor de compleet nieuwe vijfde generatie Micra!