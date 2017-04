Slideshow

Facelift Friday: Mercedes SLK Meer dan een naamsverandering

Das Haus voert sinds 2015 een nieuw namenbeleid voor zijn modellen. Dat betekent ook het einde voor de bekende lettercombinatie SLK. Die auto kreeg een facelift én een nieuwe naam: SLC.

Keek je tot voorkort naar de modelnamen van Mercedes, dan zag je door de bomen het bos niet meer. Om de grote hoeveelheid onsamenhangende lettercombinaties aan te pakken, werd een andere namenhiërarchie toegepast. De A-, B-, C-, E-, G- en S-klasse vormden voortaan de ruggengraat van de line-up. Het SL-label wordt gehanteerd voor de open tweezitters SL en SLK, waarbij die laatste afkorting staat voor sportief, licht en kort. De roadster werd omgedoopt tot SLC, de C geeft aan dat hij wordt gerangschikt onder de C-klasse-familie. Zo verdween de naam SLK van de sportieveling met inklapbare hardtop exact tien jaar na zijn introductie in '96.

Nieuw design

De A-klasse toonde in 2012 het nieuwe familiegezicht, in de vorm van een kersverse S-klasse zagen we wat dit betekende voor de duurdere segmenten. Voor de SLK bleef het niet slechts bij een naamsverandering, Mercedes-Benz greep de gelegenheid aan om een update door te voeren. De facelift bracht de SLK meer in lijn met de rest van de Mercedes-familie, waarbij de gedateerde rechthoekige vormen zoveel mogelijk werden weggepoetst om een ronder lijnenspel te kunnen creëren. De koplampen, luchtinlaten en de grille kregen meer afgeronde vormen. Als eyecatcher prijkt nu op de neus de typische grille met glitters die diamantjes moeten voorstellen. Het interieur bleef op een nieuw stuurwiel na ongewijzigd.

Hoe meer er bij een facelift sprake is van een revolutie, hoe groter de kans is dat die verandering niet bij iedereen in de smaak valt. Blijven jullie trouw aan die 'good old' SLK of zijn jullie meer fan van de SLC?

