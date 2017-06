Slideshow

Facelift Friday: Mercedes-Benz CL-klasse (C216) Pompeuze coupé fronst wenkbrauwen

Ook auto’s uit de topklasse hebben soms een update nodig. Vandaag is het aan de Mercedes-Benz CL van generatie C216 om dat te bewijzen.

Hoewel hij nog niet de naam had, is de CL-klasse natuurlijk de voorloper van de huidige S-klasse Coupé en daarmee een tweedeursversie van de vorige generatie toplimousine van Mercedes-Benz. Voor de CL zijn alleen de sterkste motoren goed genoeg: de auto is er alleen met V8- en V12-krachtbronnen, beide in reguliere en in AMG-vorm (63 en 65).

De sterk geaccentueerde wielkasten zijn een belangrijke overeenkomst tussen de CL en de S-klasse van generatie W221, die aan de voor- en achterzijde sterk van elkaar verschilden. De CL kreeg bij z'n introductie in 2006 puntige koplampunits, een grille met een grote 'ster' en achterlichten in een afgeronde driehoekvorm mee. De achterruit is met z'n sterk gebolde bovenzijde een opvallend kenmerk van het design, net als het feit dat de B-stijl ontbreekt. Mercedes-Benz is het laatste merk dat deze coupévorm toepast en doet dat bijvoorbeeld ook bij de huidige E-klasse Coupé.

In 2011 werd de CL op verschillende punten aangescherpt. Om in de pas te blijven lopen met de eveneens gefacelifte C- en S-klasse, kreeg het model koplampen die dankzij een 'golfje' strenger de wereld in kijken. De fronsende blik gaat vergezeld van een grotere, meer vierkante grille en de nodige ledverlichting. Aan de achterzijde zijn de twee naast de kentekenplaat gepositioneerde achteruitrijlichten het opvallendste nieuws.