Slideshow

Facelift Friday: Lexus LS Van ingetogen naar expressief

De Lexus LS onderging in z’n 28-jarige bestaan regelmatig een facelift. De update die de auto in 2012 kreeg, is daarvan verreweg de meest opvallende. Werd de auto beter van dat brutalere uiterlijk?

Onlangs presenteerde Lexus een compleet nieuwe LS. Het vlaggenschip is veel sportiever en nóg scherper gelijnd dan z'n voorganger, die sinds de facelift in 2012 evenmin bescheiden voor de dag komt. Tot dat jaar was de LS altijd een waardige, relatief bescheiden verschijning. Mensen die een S-klasse, 7-serie, A8 of XJ wat te protserig vonden, troffen een uiterst verfijnde en ingetogen metgezel in Lexus' directielimousine.

Min of meer gelijktijdig met de komst van de huidige IS besloot Lexus dat het tijd was om met een herkenbaarder familiegezicht te komen. Het belangrijkste bestanddeel daarvan was de zogenaamde 'Spindle grille', het gigantische, in het midden samengeknepen 'gat' dat sindsdien op iedere auto van het merk is te vinden. De indrukwekkende voorgevel werd nóg imponerender als het F-Sport-pakket werd aangevinkt, maar ook in de standaardversie was de grille niet te missen. De LS kreeg daarnaast leddagrijverlichting, donkerder achterlichten en gladgetrokken bumpers, terwijl het interieur hier en daar werd gemoderniseerd. Was dit een verbetering, of is het meer ingetogen design van z'n voorganger wat jou betreft beter geslaagd?

Overigens is de LS die je hier links op de foto ziet, strikt genomen niet de directe voorganger van het rechter exemplaar. In 2009 werd de auto ook al opgefrist, maar de basisvorm bleef toen onaangetast.

Peilstok Facelift Friday! De mooiste van deze twee LS-en vind ik... Het origineel uit 2006

De faceliftversie uit 2012 Facelift Friday! De mooiste van deze twee LS-en vind ik... Het origineel uit 2006 49,2%

De faceliftversie uit 2012 50,8% Aantal stemmen 128