Slideshow

Facelift Friday: Lexus CT200h Tweemaal de Spindle Grille

Op de IAA in Frankfurt presenteert Lexus een gefacelifte versie van z’n kleinste model, de CT. De wijzigingen zijn klein, maar eerder kreeg de compacte hybride wél een forse make-over. Welke versie is het mooist?

De Lexus CT, die er alleen als 200h is, werd al begin 2011 gepresenteerd en behoort zodoende al tot de autogedienden van autoland. Een opvolger in de vorm van een compacte cross-over is in de maak, maar eerst dient de laatste levensfase van de CT zich aan. Op de IAA laat Lexus een versie zien die dankzij anders gevormde led-dagrijlampen en nieuwe achterlichtunits weer bij de tijd is gebracht, al kan hij zijn leeftijd niet meer helemaal verbergen.

De grote 'Spindle Grille', die in 2013 zijn weg vond naar de CT 200h, blijft behouden. Het opvallende element bepaalt het familiegezicht van Lexus sinds de komst van de huidige IS en is op iedere actuele Lexus terug te vinden. Het betekende dat de compacte hybride vier jaar geleden een stevige verandering doormaakte, want voor 2013 kreeg de CT 200h juist een vrij bescheiden hekwerk mee. Ook de achterbumper ging twee jaar na de introductie op de schop. De koplampen bleven bij de eerste facelift overigens intact, zowel voor- als na de facelift waren de leddimlichten (herkenbaar aan de kleinere, dubbele lenzen) optioneel.

In Nederland is de oer-CT met afstand de variant die het meest te zien is. Dankzij de Prius-techniek en de daarbij behorende gunstige bijtelling was het model in 2012 voor 3.538 mensen een onweerstaanbare aanbieding.