Facelift Friday: Hyundai Genesis Coupé Vijfhoekig familiegezicht voor sportieve topper

Zoals Kia nu vriend en vijand verbaast met de achterwielaangedreven Stinger, zo maakte zustermerk Hyundai vanaf 2008 indruk met de sportieve Genesis Coupé. Is de facelift van die auto geslaagd?

Dit is feitelijk tegelijkertijd een Facelift Friday én een 'Afgestoft', want we zullen het je niet kwalijk nemen als je de Genesis Coupé was vergeten. De sportieve Koreaan werd geen verkoopsucces in Nederland, maar dat lag niet aan de auto zelf. Met achterwielaandrijving en een 2,0-liter turbomotor met 213 pk is de basisversie al zeer vermakelijk, maar de 3.8 V6 met 303 pk maakte nog veel meer indruk.

Ook het uiterlijk mag er nog altijd zijn. Hyundai schonk de wereld in 2008 (in Nederland vanaf 2010) een sierlijk gelijnde coupé met een eigenwijs, herkenbaar 'knikje' in de schouderlijn. Dat element bleef bij de facelift van 2011 intact, maar de neus werd helemaal anders. De kleine grille maakte plaats voor een veel groter, vijfhoekig exemplaar en de puntige koplampen moesten eveneens het veld ruimen. Combineer dat met twee extra koelopeningen in de motorkap en er staat een auto die er niet bepaald strakker, maar wellicht wel indrukwekkender uitziet. Aan de achterzijde veranderde er weinig: de indeling van de achterlichten is hier het voornaamste verschil. Ook binnenin bleef veel bij het oude.