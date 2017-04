Slideshow

Facelift Friday: Honda Legend Rond versus rechthoekig

De verkoop van de vierde generatie Honda Legend in Europa begon in 2006. In 2008 onderging de auto een metamorfose. De meest opvallende wijzigingen: nieuw ontworpen koplampen en een grotere hoekige grille, waarmee de auto een veel scherper gelijnd front kreeg.

Verfijnde vierwielaandrijving, een geraffineerde V6 en een bijzonder uitgebreide uitrusting, zomaar drie eigenschappen die Honda's topmodel omschreven. Ondanks dat werden er in Nederland maar 57 van verkocht, maar wat wil je met een starttarief van € 80.000! Bij de facelift van 2008 werd de lat nog iets hoger gelegd. Zo kregen de koplampen een nieuwe vorm en indeling waardoor de Legend voortaan een stuk strenger uit zijn 'ogen' keek. Daarnaast bestond de nieuwe grille uit drie horizontale lamellen, in lijn met de toenmalige Accord. Tot slot kreeg de voorbumper een andere indeling en werd voorzien van nieuwe mistlampen. Aan de achterkant werd de kofferklep aangepakt, de achterspoiler werd nadrukkelijker zichtbaar en de omvang van de chromen sierlijst nam toe. De kersverse achterlichtunits kregen de beschikking over led-techniek. We zien rechthoekige vouwen in de achterbumper, een zwarte diffuser en trapeziumvormige uitlaateindstukken.

Meer trekkracht

Voor wat betreft het interieur veranderden slechts de kleuren en materialen. Als klap op de vuurpijl steeg de cilinderinhoud van de zescilinder naar 3,7-liter, daarmee nam de trekkracht toe van 351 Nm naar 371 Nm. Helaas liep het verhaal van Honda's legende na 25 jaar slecht af voor Europa, want in 2010 werd de Legend uit het aanbod geschrapt.

