Facelift Friday: Ford Tourneo Custom In navolging van z'n lagere broertjes

Vorige week maakten we kennis met de gefacelifte Ford Tourneo Custom, de personenautoversie van de bekendere Transit Custom. Is het nieuwe front geslaagd?

Ford beperkt de nieuwe neus vooralsnog tot de Tourneo Custom, maar de kans is groot dat ook de Transit Custom, het op één na grootste model van Fords uitgebreide bedrijfsautoreeks, van het strakgetrokken front mag profiteren. Hoewel, profiteren… of het nieuwe aangezicht een verbetering is, laten we graag aan jullie over.

De 'bus' krijgt een grote, hexagonale grille zoals we die ook bij de personenauto's van Ford aantreffen. Daarbij wordt het gebruik van chroom niet geschuwd. De grote grille vervangt de twee kleinere exemplaren van het uitgaande model. Ook de koplampen moeten eraan geloven en krijgen niet alleen een nieuwe indeling, maar ook een andere vorm. Natuurlijk verandert er meer aan de buitenkant, maar voor groter nieuws moeten we binnenin zijn. Ford kiest ervoor om een nagenoeg geheel nieuw dashboard in de grote Tourneo te monteren, waarbij het grote (optionele) touchscreen een vooraanstaande positie krijgt.