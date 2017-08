Slideshow

Facelift Friday: Ford Fiesta/Mazda 121 Van treurige blik naar scherpe snoet

De Ford Fiesta die in 1996 werd geïntroduceerd, keek niet bepaald vrolijk de wereld in. Z’n grote, hangende kijkers geven hem een kenmerkende blik, maar die verdwenen toen Ford ‘m in 1999 een forse facelift gaf.

De Fiesta stond er niet alleen voor, maar kreeg gezelschap van een zustermodel met de naam Mazda 121. Waar de compacte Ford sterk leek op z'n voorganger, loste die 'Mazda' een compleet andere auto op, de eigenwijze 'bolhoed-121'. Het product van de Japanners moest daardoor een heleboel karakter inleveren. Combineer dat met het feit dat de nieuwe auto overduidelijk een Ford is, en het is niet verwonderlijk dat de 121 een bestaan in de schaduw van z'n broertje kreeg toebedeeld.

Deze Fiesta is de laatste voordat Ford met de veel scherpere New Edge-lijnen aan de haal ging. Het contrast daarmee is enorm, want alles aan deze auto is bol en rond. Dat geldt niet alleen voor de buitenkant, maar ook voor het naar hedendaagse maatstaven eenvoudig ogende dashboard. Kort na de introductie van de eerste Focus kreeg de Fiesta z'n nieuwe neus aangemeten. De heldere koplampen met scherpe punten en nieuwe grille zorgen voor een moderner uiterlijk, maar maken hem tegelijkertijd minder karakteristiek. Opvallend is dat ook de Mazda 121 de typische Ford-neus kreeg aangemeten. De kans om bij een facelift meer onderscheid aan te brengen tussen de twee, bleef dus onbenut.

Peilstok Facelift Friday: Ford Fiesta/Mazda 121. Mijn voorkeur gaat uit naar... de versie met de treurige blik

de scherpere faceliftversie Facelift Friday: Ford Fiesta/Mazda 121. Mijn voorkeur gaat uit naar... de versie met de treurige blik 34,5%

de scherpere faceliftversie 65,5% Aantal stemmen 29