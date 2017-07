Slideshow

Facelift Friday: Ferrari California Turbo-beademing voor Grand Tourer

Het hart van Ferrari’s California veranderde bij de facelift in 2014. De coupé-cabriolet kreeg turbotechniek én designkenmerken van zijn toenmalige broers.

In 2008 wordt de Ferrari-lijn uitgebreid met de California, de spiritueel opvolger van de 250 GT California Spyder uit de jaren vijftig, de opengewerkte 250 GT met V12 in het vooronder. Speciaal ontworpen voor de gezegende Noord-Amerikaanse klant.

Met de metamorfose in 2014 monteerde Ferrari in de California een turbo, dat kunstje flikten ze voor het laatst bij de legendarische F40. Een 3,9-liter V8-twinturbo met 560 pk en 755 Nm verving het oude 490 pk en 505 Nm sterke 4,3-literblok. Het merk onderstreept de techniek met een heuse Turbo Performance Engineer-display. Een informatiescherm dat een hele rits uitgebreide informatie over onder andere de actuele prestaties weergeeft.

Kijken we naar het uiterlijk van de auto, dan zien we dat de voorkant strakkere lijnen kreeg en de in het midden geplaatste luchthapper op de motorkap is weggepoetst. Daarvoor in de plaats zien we nu twee koelopeningen. Voor de hertekende koplampen en bredere grille namen de ontwerpers onder andere een voorbeeld aan het design van de grotere broer van de California, de F12 Berlinetta. Onder zijn brede 'grijns' vallen de driehoekige inlaten en nieuwe voorspoiler op. De meeste facelifts blijven beperkt tot de voor- en achterkant, maar dat gold niet voor de ingenieurs uit Maranello. De vouwen in de zijkant van de koets kregen een andere vorm en de drie '250 GT-kieuwen' verdwenen. Op het achterwerk zien we anders ingedeelde achterlichten, in de achterlichtunits werden nu ook de achteruitrijlampen verwerkt. Ze lijken als pupillen in de ronde behuizingen te zitten. Onderaan het kofferdeksel verdwenen de kolossale extra units, waarin voorheen de achteruitrijlampen zaten. De boven elkaar geplaatste uitlaatpijpen werden ingewisseld voor horizontaal gerangschikte eindstukken. Niet te missen: onderin de bumper prijkt een andere diffuser.

