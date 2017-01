Slideshow

Facelift Friday: Daihatsu Applause Langer leven dankzij meters chroom

Eén van de meest succesvolle modellen van Daihatsu in Europa was de Applause. De ruime vijfdeurs kreeg in 1997 een facelift die hem bijna onherkenbaar veranderde.

De Applause verscheen al in 1989 en onderscheidde zich in die tijd onder meer door z'n relatief moderne 1.6, die in de versie met elektronische injectie maar liefst 105 pk leverde. Let wel: indertijd moest de Golf 1.6 – niet eens de basisversie - het met slechts 72 pk doen. Ook het ruimteaanbod was een sterk punt van de Applause, die dankzij z'n sedan-achtige uiterlijk meer kofferbakruimte bood dan andere hatchbacks. Want inderdaad, dit is dus geen sedan. De klep opent bovenaan de achterruit, zodat er een enorme toegang ontstaat.

In 1992, drie jaar na z'n introductie, kreeg de Applause een milde facelift waarbij de grille werd vervangen door een smaller exemplaar. Die vernieuwingsronde viel echter in het niet bij wat er in 1997 gebeurde. Toen kreeg de Applause, om hem klaar te stomen voor het laatste deel van z'n leven, een compleet ander front én een nieuw achterste. 'Chroom' was het toverwoord bij deze versie, die dankzij een glimmende grille, dito afwerking van de lichtunits en een in glanzend metaal gevatte kentekenplaat een bijna Britse uitstraling kreeg. Ook het interieur ging flink op de schop, waarbij het zeer lage jaren 80-dashboard plaatsmaakte voor een wellicht wat minder herkenbaar, maar ook moderner exemplaar. Mét nephout, jazeker. Valt de modernere Applause te verkiezen boven het origineel?

Peilstok Facelift friday! Mijn voorkeur gaat uit naar de: Het origineel uit 1989

De faceliftversie uit 1997 Facelift friday! Mijn voorkeur gaat uit naar de: Het origineel uit 1989 67,1%

De faceliftversie uit 1997 32,9% Aantal stemmen 73