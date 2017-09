Slideshow

Facelift Friday: BMW 3-serie (E46) Twee periodes, twee gezichten

De vierde generatie van de BMW 3-serie, de E46, verscheen eind jaren 90 op de markt. De auto erfde een aantal voor die tijd typische details, die met de facelift in het nieuwe decennium verdwenen. Een auto met twee duidelijk verschillende gezichten dus; aan jullie de keuze welke het meest in de smaak valt!

Bij de introductie van de vierde generatie BMW 3-serie, in 1998, was duidelijk dat ook de instap-BMW de ietwat hoekige lijnen van weleer achter zich liet. Grote broers 5- en 7-serie hadden die verandering eerder al doorgemaakt. Die waren respectievelijk twee en vier jaar eerder op de markt verschenen en bezaten grofweg dezelfde ontwerptaal.



De 3-serie verscheen dus als laatste van de drie. Dat resulteerde in een ontwerp dat ondanks de stevige modernisering ten opzichte van zijn voorganger bepaalde, inmiddels bedaagde zaken in stand hield. Zo had de auto bijvoorbeeld in de meeste uitvoeringen nog oranje knipperlichten, hoewel die destijds al uit de gratie begonnen te raken.



Na drie jaar vond BMW het tijd voor een facelift, waarbij men grondig te werk ging. Zo heeft de gefacelifte E46 onder meer compleet anders getekende koplampen, nieuw ingedeelde achterlichten, een gestroomlijndere motorkap met grotere 'nieren', een minimalistischer ontworpen voorbumper én (voornamelijk) heldere knipperlichten. Daarmee oogde de auto in één klap een stuk meer eigentijds. Een jaar later volgde het meest succesvolle verkoopjaar, wereldwijd gezien.

De facelift bleek langer houdbaar dan het origineel, want de gefacelifte E46 werd in 2005 opgevolgd en was dus duidelijk langer op de markt dan de pre-facelift. De Coupé en Cabrio profiteerden overigens pas in 2003 van de facelift en werden nog tot in 2006 verkocht.



Peilstok Facelift Friday: de meest geslaagde BMW 3-serie (E46) vind ik... Het origineel

De facelift Facelift Friday: de meest geslaagde BMW 3-serie (E46) vind ik... Het origineel 36,6%

De facelift 63,4% Aantal stemmen 93