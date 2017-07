Slideshow

Facelift Friday: Bentley Arnage Continental-kijkers voor klassiek model

De Bentley Arnage, de voorloper van de Mulsanne, is de laatste Bentley die niet onder de supervisie van het Volkswagen-concern tot stand kwam. Het model kende een lang leven en werd aan het einde daarvan op opvallende wijze gefacelift.

Tijdens het leven van de Arnage waren Volkswagen en BMW in een ingewikkeld gevecht verwikkeld om de merknamen Rolls-Royce en Bentley. De auto, die in de vorm van de Rolls-Royce Silver Seraph een zustermodel had, kreeg in eerste instantie BMW-motoren mee. Om niet te afhankelijk te zijn van z'n rivaal haalde Volkswagen later de aloude 6,75 liter V8 van stal.

Toen het stof rondom de overname in 2005 was neergedaald en Bentley definitief bij Volkswagen hoorde, besloot dat merk dat het tijd was om de auto van een nieuw front te voorzien. De BMW-achtige, dubbele kijkers in een donkere behuizing maakten daarbij plaats voor vier ronde koplampen met geïntegreerde richtingaanwijzers. Daarmee paste de auto beter bij de Continental GT, het nieuwe 'instapmodel'. Ook de bumpers, de wielen, het kleurenpalet en het interieur gingen op de schop. In deze vorm hield de Arnage het nog vier jaar vol, opvolger Mulsanne werd in 2009 naar buiten gereden.