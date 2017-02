Slideshow

Facelift Friday: Audi A4 Ook 'kleine' Audi krijgt grote grille

De Audi A4 van de generatie die tussen 2001 en 2008 werd geleverd, kreeg halverwege zijn leven een facelift die zo uitgebreid was dat Audi hem een andere codenaam gaf. Is de nieuwere B7 fraaier dan voorganger B6?

De periode waarin Audi zijn modellen van de single frame grillevoorzag, is een mooie bron van onderwerpen voor deze rubriek. Eerder hesen we de A8 op het podium, de auto die Audi's meest herkenbare designkenmerk introduceerde. Bij de A6 ging de komst van de grote grille gepaard met een modelwissel, maar de kleinere A4 moest het net als de A8 met een facelift doen.

Wel ging het in 2004 om een zeer uitgebreide opfrisronde, want er was bijna geen paneel dat ongeschonden uit de strijd kwam. De neus kreeg behalve het veelbesproken hekwerk andere koplampen en een nieuwe bumper aangemeten, de flanken onderscheidden zich van het uitgaande model door een extra vouw in de schouderlijn en de kont werd bijna onherkenbaar veranderd. De tot op de zijschermen doorlopende achterlichten maakten bovendien plaats voor nipt lagere en bredere exemplaren. Stationwagonversie Avant maakte een soortgelijke metamorfose door, bij de cabriolet was het vooral de neus die op de schop ging. Om het feest luister bij te zetten, kreeg de A4 B7 bovendien een heuse RS4-versie mee, een supersnelle variant, die aan de bescheidener neus van de B6 voorbijging.

Overigens werd dit model later nogmaals stevig gefacelift, namelijk toen Seat het als Exeo ging voeren. Behalve een Seat-neus en -kont werd voor het nodige onderscheid zelfs het afwijkende dashboard uit de cabrioletversie gemonteerd. Toen de Exeo in 2009 op de markt verscheen, was de A4 B7 echter al lang en breed uit de prijslijsten verdwenen.

