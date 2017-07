Slideshow

Facelift Friday: Audi 80 Zonder 90, met stationwagen

In 1991 hield Audi de 80 eens goed tegen het licht. Behalve veel uiterlijke wijzigingen ging ook het modellengamma op de schop, waarbij de 90-versie verdween.

De Audi 80 die vandaag in deze rubriek schittert, is de laatste uit de modelreeks met die naam. De auto van voor de facelift, die in 1986 werd gelanceerd, kreeg de interne benaming B3, de volgende B4. Dat suggereert een complete modelwissel, maar dat was zeker niet het geval. Wel slaagde Audi er begin jaren 90 in om de 80 klaar te maken voor het nieuwe decennium. De grille kreeg een plekje in de motorkap, die daardoor tussen de koplampen door liep en pas in de bumper eindigde. Ook de koplampen, bumpers, achterlichten en het motorgamma gingen op de schop. Terugkijkend past de facelift-80 wat styling betreft mooi tussen de B3 en de eerste A4 in.

De plaat die boven dit verhaal schittert, vertelt niet het hele verhaal, want de richtingaanwijzers in de voorbumper van de faceliftversie zijn voorbehouden aan de modellen met een V6. Bij de B3 bracht Audi nog duidelijker onderscheid aan tussen de verschillende versies door de variant met vijf cilinders de naam 90 te geven. Die modelnaam verviel in 1991, ter compensatie kwam er een heuse stationwagenversie van de 80. Een coupé en een cabriolet kwamen er ook, maar die heetten eenvoudigweg Coupé en Cabriolet.