Slideshow

Eyesight voor Subaru Forester 'Subaru in 2020 veiligste merk'

Subaru levert z’n EyeSight-systeem binnenkort ook op de Forester. De wijziging komt niet alleen en is onderdeel van de ambitie om in 2020 het veiligste merk ter wereld te zijn.

EyeSight houdt de weg voor de auto niet in de gaten met sensoren, zoals dat bij veel concurrenten gaat, maar gebruikt in plaats daarvan camera's. De bij de binnenspiegel gemonteerde 'ogen' zorgen ervoor dat de auto kan ingrijpen bij dreigend gevaar. Het was al leverbaar op de Levorg en Outback, maar het systeem is vanaf eind deze maand ook op de Forester verkrijgbaar. Ook Side View Monitor is binnenkort verkrijgbaar.

De toevoeging van beide systemen is onderdeel van een updateronde die Subaru doorvoert bij de Forester. De term 'facelift' gaat wellicht net te ver, maar Subaru houdt z'n kenmerkende SUV eens goed tegen het licht. Het merk is ambitieus en wil vanaf 2020 het veiligste merk ter wereld zijn. Behalve de genoemde toevoegingen noemt het bedrijf het uitgebreide scala airbags, de permanente vierwielaandrijving, Vehicle Dynamics Control en zelfs de boxermotor in het rijtje met voorzieningen die de auto veiliger moeten maken.

De vernieuwde Forester is er in vier versies. Daarnaast is er keuze uit drie verschillende motoren: een tweeliter benzine met 150 pk, een turboversie met 241 pk en een boxerdiesel met 148 pk. De vanafprijs van de auto, die al te bestellen is, liigt op €38.895. Voor dat geld staat een 2.0 Comfort klaar. De duurste variant is de 2.0 XT Sport Premium, die voor €68.795 te boek staat.