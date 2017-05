Slideshow

Export kleine auto's sterk gestegen Totale export juist afgenomen

De export van kleine auto's heeft de eerste maanden van dit jaar een flinke groei doorgemaakt, blijkt uit cijfers van VWE. In totaal gingen er juist minder auto's de grens over.

Uit cijfers van VWE blijkt dat er in de eerste vier maanden van dit jaar tien procent minder auto's zijn geëxporteerd ten opzichte van die periode vorig jaar. Er gingen 73.772 auto's naar het buitenland. ​Het meest populaire segment is van oudsher het D-segment, maar dat is nu met een verschil van ruim 600 auto's nipt ingehaald door het C-segment.



Opvallend is dat een groter deel dan gewoonlijk uit kleine auto's bestond. Vergeleken met vorig jaar gingen er maar liefst 22 procent meer A-segmenters naar het buitenland. Ook midi-MPV's (+ 18,9 procent) en het B-segment (+ 5,9 procent) kenden een grote groei. Volgens VWE heeft dat onder andere te maken met het steeds grotere aandeel kleine auto's in het Nederlandse wagenpark.



De meest populaire kleine auto's voor de export zijn de Volkswagen Polo, Opel Corsa, Skoda Fabia Combi en de Renault Clio. Meest opvallend is de vijfde: de Peugeot 206. Die is al sinds 2012 uit de showroom verdwenen, althans, de 206+. De oer-206 ruimde in 2009 al het veld.