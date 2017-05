Slideshow

Exclusieve 'Last of Last' Rolls in de etalage Laatste Phantom Drophead Coupé te koop

U spaart exclusieve Rolls-Royces en u heeft de Phantom-serie bijna compleet, zegt u? Haast u dan met gezwinde spoed naar Saoedi-Arabië, want daar staat deze allerlaatste Drophead Coupé te koop.

Het is alweer even geleden dat de sedanversie van de Phantom in 2003 wereldkundig werd gemaakt. De bijna tweeënhalve ton zware manifestatie van Britse deftigheid kreeg in 2008 een topless broertje in de vorm van de Drophead Coupé, een auto die je sindsdien voornamelijk terugziet in rapvideo's en op dure-mensenbijeenkomsten op het landgoed van Goodwood. Of in het bezit van een of andere sjeik. Neemt natuurlijk niet weg dat het een geweldige auto is om te zien; over smaak valt niet te twisten.

Enfin, van de Drophead Coupé is onlangs het aller- aller- állerlaatste exemplaar van de productieband gerold: deze zogenoemde 'Last of Last'-editie. En reken maar dat je helemaal het mannetje of vrouwtje bent als je eenmaal komt aanrijden met dit enorm exclusieve wit-blauwe gevaarte met een motorkap van geborsteld aluminium. Over de prijs is niets bekend, maar die zal ongetwijfeld flink forser zijn dan de € 551.000 (inclusief belastingen) van een reguliere Drophead Coupé. Mocht u desondanks toch geïnteresseerd zijn: hij staat bij de Seven Car Lounge in Saoedi-Arabië.