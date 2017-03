Slideshow

Exclusief: Neumann en Tavares over Opel-PSA-deal 'GM nam het initiatief'

De verkoop door General Motors van Opel aan PSA is nu al de automotive deal van het jaar. Tijdens de beurs van Genève sprak AutoWeek exclusief met twee hoofdrolspelers: Carlos Tavares (PSA) en Karl-Thomas Neumann (Opel).

Voorzitter van de raad van bestuur van Opel Karl-Thomas Neumann is opvallend openhartig tijdens zijn gesprek met AutoWeek-redacteur Niek Schenk op de beurs van Genève. Hij geeft toe dat de overname hem emotioneel heeft geraakt. "We hebben altijd goed met General Motors samengewerkt [..] Dit voelt als een echtscheiding." Ook erkent Neumann zelf ook erg verrast te zijn geweest door de overname door PSA: "We hadden een langdurige overeenkomst met GM om in Europa actief te zijn. Maar ja, als GM tot de conclusie komt dat dit de beste oplossing is [..], kun je maar beter niet achterom kijken."

Neumann gaat verder in op de manier waarop en de mate waarin Opel, Peugeot en Citroën in elkaar zullen overgaan en hoe de overname de reeds uitgezette modellenstategie zal beïnvloeden. Dit alles lees je uitvoering in de nieuwe AutoWeek.

Carlos Tavares is voorzitter van de raad van bestuur van de overnemende partij, PSA. Zelf zat hij nog niet zo lang geleden in een financiële crisis met Peugeot, maar juist daarom gelooft hij Opel uit de rode cijfers te kunnen trekken, net als eerder Peugeot. Maar wel met behoud van eigen identiteit, benadrukt hij: "Alleen als Opel een echt Duits merk blijft, is het een aanvulling op onze overige merken."

De volledige interviews met Neumann en Tavares zijn te lezen in AutoWeek 11, die woensdag 15 maart verschijnt.