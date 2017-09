Slideshow

'EV's veroorzaken mogelijk tekort aan koper' Vier keer zoveel koper in elektrische auto's

Een noodkreet vanuit de koperindustrie: de huidige koperproductie kan de potentiële vraag naar EV's misschien niet bijbenen. Een tekort zou dreigen.

Het is nu nog niet aan de orde, maar kopermijners maken zich al zorgen over de toekomstige vraag naar koper. In EV's is namelijk gemiddeld vier keer zoveel koper verwerkt als in een auto met verbrandingsmotor. Volgens Automotive News maakt een topman van het grote mijnbedrijf BHP zich zorgen over de sterk stijgende vraag naar het metaal.



De commercieel directeur van BHP, de Nederlander Arnoud Balhuizen, ziet 2017 als het jaar waarin de elektrische auto massaal als toekomstideaal omarmd is. In 2035 zijn er, met enig optimisme, volgens hem 140 miljoen EV's op de weg wereldwijd. Momenteel zijn dat er nog een miljoen. Die groei betekent een flinke aanslag op de kopervoorraad, dus wordt er inmiddels flink geïnvesteerd in het uitbreiden van bestaande mijnen. Volgens BHP moet een bestaande mijn in Chili dankzij een 2,5 miljard kostende uitbreiding nog wel ruim vijftig jaar mee kunnen.