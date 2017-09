Slideshow

'EV van SsangYong komt al in 2019' Accupakket van 63 kWh

Ook SsangYong werkt achter de schermen aan een elektrische auto. De SUV van Korando-formaat komt al in 2019 en lijkt een fors accupakket mee te krijgen.

SsangYong ligt in Nederland om het voorzichtig uit te drukken niet zo gunstig in de markt. Dat dankt het merk aan de BPM, die vanwege de relatief hoge theoretische CO2-uitstoot van de Koreaanse SUV's erg hoog uitpakt. Een EV zou een goede oplossing voor dit probleem kunnen zijn. Dat SsangYong aan een volledig elektrisch model werkt is al even bekend, maar inmiddels is er wat meer informatie vrijgekomen omtrent het project. Ten eerste komt de EV niet in 2020, maar als het goed is al in 2019. Daarnaast wordt de auto iets groter dan beloofd: SsangYong spreekt niet van een elektrische Tivoli, maar verklaart tegenover AutoWeek dat het om een auto van Korando-formaat zal gaan. Dat wil niet zeggen dat de middenklasse-SUV van het merk domweg van een accupakket wordt voorzien: de EV moet een apart model worden dat naast de volgende Korando in het gamma wordt geplaatst.

Ten slotte is er de inhoud van het accupakket, niet onbelangrijk. SsangYong belooft een capaciteit van maar liefst 63 kWh, waarmee de auto mooi tussen beide varianten van de Tesla Model 3 in zou vallen. Ter vergelijking: de nieuwe Nissan Leaf beschikt vooralsnog over 40 kWh. SsangYong ontwikkelt het accupakket niet in eigen huis, maar is momenteel in gesprek met LG en een aantal andere gegadigden voor de levering ervan.

Die hoge BPM op de huidige modellen laat zich overigens goed illustreren aan de hand van de Belgisch en Nederlandse prijslijsten. De compacte Tivoli is er bij de zuiderburen vanaf €15.490, terwijl die auto bij ons voor minstens €25.530 te boek staat. Bij de grotere modellen is het verschil nog veel groter: de enorme Rodius kost in België minimaal €23.490, maar moet in Nederland in de simpelste versie €59.450 opbrengen. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat het merk bij ons vooral inzet op grijs kenteken-uitvoeringen, die in alle opzichten aanzienlijk voordeliger zijn.