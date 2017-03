Slideshow

Europese details nieuwe Jeep Compass Vanafprijs bekend

In september vorig jaar maakten we digitaal al kennis met de nieuwe Jeep Compass. Vandaag hebben we meer informatie over de auto die zowel de vorige Compass als de Patriot opvolgt.

Op de Europese bestellijst komen één benzine- en twee dieselmotoren te staan, al is de benzineversie in twee smaken te krijgen. Instappen kan op benzinevlak met een 140 pk en 240 Nm sterke 1,4-liter grote MultiAir2 turbomotor. Schakelen gaat in dat geval met een handgeschakelde zesbak en het vermogen gaat naar de voorwielen. Wie een negentrapsautomaat en vierwielaandrijving wenst, is aangewezen op de 170 pk en 250 Nm sterke variant van de 1.4 Multiair2.

Dieselen kan met een 120 pk sterke 1,6-liter grote MultiJet II dieselmotor. Het blok is 320 Nm sterk en is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Vierwielaandrijving is aanwezig. Hoger op de ladder staat een 140 pk en 350 Nm sterke MultiJet, een blok dat gekoppeld is aan de negentrapsautomaat. Ook deze Compass beschikt over aandrijving op alle vier de wielen. De dieseltopper is de 170 sterke variant van de MiltiJet-dieselmotor.

Eerder werd gesproken over een reeks Tigershark-benzinemotoren. Deze 2,4-liter grote benzineblokken, met 150 of 184 pk, zijn alleen voor Rusland, Afrika en het Midden-Oosten bestemd.

De vanafprijs van de Compass ligt op € 30.990. Er komen vier uitrustingsniveaus beschikbaar: Sport, Longitude, Limited en Trailhawk. In de zomer staat de nieuwe avonturier bij de dealers. Meer prijzen volgen later.

In AutoWeek 10 die nog tot woensdag 15 maart in de winkels ligt lees je hoe de nieuwe Jeep Compass rijdt.