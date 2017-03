Slideshow

Euro NCAP: Topscore voor Toyota en Audi Land Rover Discovery pakt ook vijf sterren

Euro NCAP heeft zes nieuwe auto's kapotgereden uit naam van de veiligheid. De Toyota C-HR, Audi Q5 en Land Rover Discovery gingen er met vijf sterren vandoor.

Vooral de Toyota C-HR slaagde met vlag en wimpel voor de botsproeven. Op het gebied van veiligheidssystemen heeft Toyota de zaken goed voor mekaar, want de C-HR krijgt standaard het hele pakket. De aanwezigheid van systemen als 'Active Emergency Braking' en 'Lane Assist' speelt sinds enige tijd een grote rol in de waardering die NCAP aan auto's geeft. De Toyota haalt in die categorie een score van 78 procent. De veiligheid voor voetgangers en inzittende kinderen kregen ongeveer eenzelfde waardering. Vooral volwassenen zijn in de C-HR - met een score van 95 procent - aan het juiste adres bij een botsing.



De Audi Q5 haalt eveneens vijf sterren, maar moet op het gebied van veiligheidsystemen de Toyota voor zich dulden. In de Q5 is een knie-airbag bijvoorbeeld niet leverbaar en 'Lane Assist' is optioneel. Kinderen zijn wel beter beschermd in de Q5 dan in de C-HR (86 procent), volwassenen iets minder (93 procent).



De derde auto die een dikke pluim krijgt van Euro NCAP, is de Land Rover Discovery. Net als bij de Toyota is de standaarduitrusting op het gebied van veiligheid dik in orde. Helemaal vrij van fouten zijn die systemen alleen niet. Zo constateerde NCAP dat de bestuurdersairbag het hoofd niet optimaal beschermt tegen een botsing met het stuur. Desalniettemin een mooie score van 90 procent voor volwassen inzittenden en 80 procent voor kinderen.



Vier sterren voor Citroën C3



Citroën mag vier sterren in ontvangst nemen voor de gloednieuwe C3. Hoewel inzittenden prima af zijn in de C3 (88 procent score voor volwassenen, 83 procent voor kinderen), is de lijst standaard aanwezige veiligheidssystemen redelijk beperkt. Daarbij komen voetgangers er met een score van 59 procent niet denderend vanaf.



Drie sterren voor kleintjes van Ford en Fiat



De uit Brazilië overgewaaide Ford Ka++ weet in de Europese botsproeven kritischer ogen op zich gericht dan in het thuisland. Met een score van 73 procent voor volwassen inzittenden en 61 procent voor kinderen is de auto voldoende veilig, maar op het gebied van veiligheidssystemen rekenen de keurmeesters ermee af. De auto beschikt standaard alleen over 'Speed Assist', dat een waarschuwing afgeeft als de maximumsnelheid wordt overschreden. Verder ontbreekt een gordelverklikker voor mensen op de achterbank. Op dat gebied krijgt de Ka+ een score van 29 procent, die de totaalscore natuurlijk flink drukt.



Ook de in de basis al aardig oude Fiat 500 krijgt drie sterren. Net als bij de Ford is de standaarduitrusting op het gebied van veiligheidssystemen beperkt tot 'Speed Assist'. Waar de Ford het qua veiligheid voor inzittenden op de achterbank laat liggen, heeft ook de Fiat daar zo z'n minpunten. In het geval van een aanrijding zorgen de harde hoofdsteunen voor een op z'n minst oncomfortabele ontmoeting met het hoofd. Vooral kinderen kunnen daarvan de dupe zijn. Voor volwassen inzittenden noteert NCAP een score van 66 procent, kinderen komen er met 49 procent beduidend minder goed van af.