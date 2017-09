Slideshow

EU-toezichthouders eisen snel actie Volkswagen 'Nog deze herfst reparatie laatste sjoemeldiesels'

Op initiatief van de Nederlandse ACM (Autoriteit Consument en Markt) eisen de Europese consumentenautoriteiten de garantie van Volkswagen dat alle ‘sjoemeldiesels’ in de EU nog deze herfst gratis worden gerepareerd. In een gezamenlijke brief met de Europese Commissie manen zij VW-topman Matthias Müller binnen een maand uitsluitsel te geven.

De instanties willen 'volledige transparantie' van Volkswagen, inclusief een gedetailleerd verslag van wat het concern tot nu toe heeft gedaan om met software gemanipuleerde dieselauto's terug te halen. Autobezitters moeten individueel worden geïnformeerd over de procedures voor de reparatie. Ook moet Volkswagen aangeven wat de gevolgen kunnen zijn als de VW-rijders hun 'sjoemelwagen' niet laten aanpassen aan de wettelijke regels. Volkswagen moet zijn uiterste best doen om eigenaars die niet via een dealer hebben gekocht te informeren, en merkdealers helpen om de reparaties mogelijk te maken, schrijven de toezichthouders.

Zij willen dat Volkswagen de periode verlengt voor gratis reparatie als het deze herfst niet met alle auto's lukt. Als de Duitse autofabrikant niet tijdig duidelijkheid verschaft, dan beslissen de nationale overheden of en welke verdere stappen er worden gezet.

De gezamenlijke actie is het gevolg van de afspraak die EU-commissaris Vera Jourova (Justitie en consumentenrechten) vorig jaar met Volkswagen maakte naar aanleiding van het dieselschandaal. Het concern beloofde alle met sjoemelsoftware uitgeruste wagens uiterlijk in het najaar van 2017 te zullen repareren. Volgens haar hebben de nationale toezichthouders aanwijzingen dat veel auto's nog niet zijn gerepareerd.

"Ik ben blij met de gezamenlijke aanpak van Volkswagen door de nationale autoriteiten in de EU en dat zij erop staan dat onze eisen worden ingewilligd", aldus Jourova. "Meer dan acht miljoen consumenten in verschillende lidstaten zijn getroffen door het VW-schandaal. Door de handen ineen te slaan, kunnen de autoriteiten bij pan-Europese problemen als deze ervoor zorgen dat de EU-consumentenwetten in de hele unie worden gerespecteerd."