EU-bank onthutst door misbruik VW-lening 'Geld misschien gebruikt voor ontwikkeling sjoemelsoftware'

Volkswagen heeft onder valse voorwendselen een lening van 400 miljoen euro van de Europese Investeringsbank (EIB) verkregen voor de ontwikkeling van schonere motoren. Dat heeft onderzoek van de Europese fraudedienst OLAF uitgewezen.

De EIB bevestigt dinsdag op de hoogte te zijn gesteld door OLAF en beraadt zich op verdere stappen. De lening is al in 2014 terugbetaald en de relatie met VW bekoelde vanwege het fraudeonderzoek al begin 2016.

EIB-directeur Werner Hoyer zegt "erg teleurgesteld" te zijn over de bevindingen van OLAF, "namelijk dat we misleid zijn door VW. We kunnen niet uitsluiten dat een van onze leningen gekoppeld is aan de ontwikkeling van technologieën om de uitstoot te manipuleren."

In september 2015 bekende de Duitse autofabrikant grootschalige fraude met dieselauto's in de Verenigde Staten. Met 'sjoemelsoftware' werden schone auto's op de markt gebracht die in werkelijkheid veel meer uitstootten.

OLAF heeft het rapport naar het Openbaar Ministerie in het Duitse Braunschweig gestuurd. Dat doet strafrechtelijk onderzoek naar VW. De EU-dienst kan zelf geen juridische maatregelen treffen.

De EIB heeft sinds 1990 ongeveer 4,5 miljard euro tegen gunstige voorwaarden geleend aan VW in Europa. Ongeveer een derde van het geld was bedoeld voor de ontwikkeling van technologieën om de milieu-impact van personenwagens te verbeteren. "De duizenden geweldige werknemers van VW moeten zich bedrogen voelen", aldus Hoyer. "We gaan ons beraden op de beschikbare en passende actie."