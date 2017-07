Slideshow

En dit is de Hyundai i30 N Vers van de Nürburgring

Het immer brave Hyundai laat voor het eerst zijn snijtanden zien. De Hyundai i30 N is de eerste productietelg van het nieuwe performance-label N-reeks, genoemd naar de roemruchte Nürburgring. Dat belooft wat ...

Het kan vandaag niet op met het Hyundai-nieuws. Omdat we toch te gast zijn bij de onthulling van de i30 Fastback, krijgen we meteen voor het eerst de i30 N te zien. Sinds 2014 doet Hyundai mee aan het WRC en de kennis en ervaring die het daar heeft opgedaan, is toegepast om deze i30 aan te scherpen.

De letter N staat voor Nürburgring (waar Hyundai een testcentrum heeft) en het wat minder tot de verbeelding sprekende Namyang, waar Hyundai zijn test- en ontwikkelingscentrum heeft staan. Daar werd de i30 N dan ook uitgedacht, om vervolgens op de Nordschleife te worden fijngeslepen. Bovendien worden we geacht in de N een chicane te zien.

Maar laten we naar de auto zelf kijken. De Hyundai i30 N is onder meer te herkennen aan grotere wielkasten, die 18- of 19-inch wielen huisvesten. De forse dakspoiler herbergt een driehoekig derde remlicht, de remklauwen zijn rood, de koets ligt vier tot acht millimeter dichter bij het wegdek en de bumpers zijn 'dikker'. Vanbinnen is vooral het stuurwiel een blikvanger. Aan weerszijden van het hart zitten twee opvallende knoppen. De linker geeft toegang tot de rijmodi Normal, Sport en Eco. Met de rechterknop schakel je de auto in de overtreffende trappen, N. Dan is er ook nog N Custom, waarbij je de diverse parameters naar eigen smaak instelt.

En dan wil je natuurlijk weten wat er zoal in te stellen valt. Dat is nog een beste lijst. Gasrespons, elektronisch sperdifferentieel, uitlaatgeluid, besturing, dempers; het luistert allemaal naar je duimen. Ook heeft de i30 N 'Rev-matching', dat automatisch tussengas geeft bij terugschakelen en ook dat is zelf in te stellen. Mensen met een kletszieke partner zijn vast blij met ESG (electronic sound generator), dat het motorgeluid nog eens extra versterkt.

We zouden het bijna vergeten, maar dat doen we natuurlijk niet: de motor. De i30 N krijgt een 2.0 T-GDI die standaard 250 pk en 353 Nm levert. In die trim gaat hij van 0 naar 100 in 6,4 seconden. Neem je het Performance Package, dan wordt de motor opgevoerd naar 275 pk en voltooit de i30 N dezelfde sprint in 6,1 seconden. In beide gevallen is de topsnelheid begrensd op 250 km/h.

Keurige cijfers dus om menig medeweggebruiker in zijn Duitse premiumauto een pijnlijk verkeerslichtmomentje te bezorgen. Daar moet je nog wel even geduld voor uitoefenen, want eind van dit jaar vindt de marktintroductie van de Hyundai i30 N plaats.

Meer over de Hyundai i30 N lees je in AutoWeek 29, die woensdag 19 juli verschijnt.