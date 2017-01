Slideshow

Elon Musk blijkt serieus met tunnelplan Wroeten in de grond over een maand

In december liet Tesla-CEO middels een merkwaardige tweet weten een oplossing voor het fileprobleem ondergronds te zoeken. Nu blijkt de excentrieke topman bloedserieus met zijn plannen.

"Traffic is driving me nuts, I'm going to build a tunnel boring machine just start digging", schreef Elon Musk in december op Twitter. Later liet Musk weten de naam voor zijn bedrijf al te hebben bedacht 'The Boring Company'. Dergelijke geestig bedoelde uitingen zijn de topman niet vreemd, maar zijn uitspraak om de grond in te duiken lijkt niet op lucht gebaseerd.

Nu laat de topman namelijk weten over ongeveer een maand te beginnen met graven. Los Angeles lijkt de stad te zijn waar Musk en Co. de spade voor het eerst in de grond zetten. We wachten af.