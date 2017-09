Slideshow

Elke nieuwe Honda ook geëlektrificeerd te krijgen Honda legt grote focus op elektrokracht

Honda heeft zojuist laten weten dat elk model dat het vanaf nu op de markt brengt, ook met een geëlektrificeerde aandrijflijn beschikbaar komt.

Momenteel heeft Honda op de beursvloer van de IAA van Frankfurt de Urban EV Concept staan, een vooruitblik op een volledig elektrische retrohatchback die daadwerkelijk in productie gaat. Vanaf 2019 moet de auto op de markt verschijnen, ook in Europa. Daar houdt het (semi-) elektrische nieuws net bij op, want ook de nieuwe Honda CR-V komt onze kant op. In 2018 is de nieuwe SUV op de Europese markt te vinden, een model dat ook als Hybrid beschikbaar komt.

Honda hoopt omstreeks 2030 twee derde van z'n verkochte auto's over een geëlektrificeerde aandrijflijn beschikt. Daartoe behoren dus hybriden, plug-ins, EV's en auto's met een brandstofcel aan boord. "In Europa zien we dat de verschuiving naar geëlektrificeerde modellen groter is dan waar dan ook ter wereld," zegt Hachigo, CEO van Honda Motor Co. "Europa is daarmee duidelijk toe aan 'de volgende stap'", aldus de topman.