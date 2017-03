Slideshow

Elk jaar een nieuwe SsangYong 'Agressieve strategie moet voor groei zorgen'

SsangYong lanceert morgen een compleet nieuwe Rexton, maar daar houdt het merk het niet bij. De Koreanen zeggen ieder jaar een nieuwe auto op de markt te gaan brengen.

"Om een groei van onze verkoop te bewerkstellingen, hebben we een agressieve modelstrategie ontwikkeld waarbij ieder jaar een nieuwe SsangYong wordt gepresenteerd." Dat zijn de woorden van Dan H. Rim, Senior Executive Director Export van SsangYong. Deze week maken we kennis met de compleet nieuwe Rexton, maar er staat meer op de planning.

Zo gaat volgend jaar de Q200, die voor de Europese markt overigens wordt voorzien van een andere naam, in productie. De Q200 is een hagelnieuwe pick-up die zijn genen deelt met de nieuwe Rexton die morgen wordt onthuld. De Q200 zal als opvolger dienen voor oudgediende Actyon Sports. Een nieuwe samenwerking met Saudi National Automobile Manufacturing maakt zorgt ervoor dat de pick-up ook in Saudi Arabië gebouwd gaan worden. Dit zal volgens SsangYong pas in 2020 gebeuren.

Ook weten we wat SsangYong in 2019 voor ons in petto heeft. Dat zal het jaar zijn waarin de Korando opgevolgd wordt door een nieuwe generatie. De XAV Concept gaf in 2015 al weg wat we op designtechnisch vlak van die auto verwachten kunnen.

Tussen de nieuwe Korando en de nieuwe Rexton lijkt SsangYong nog een opening te zien. Onlangs schoof het merk de XAVL Concept naar voren, volgens de Koreanen een model dat tussen de Korando en de Rexton op de markt verschijnt. Over die auto zegt SsangYong dat zijn komst nog niet helemaal is zeker is. De tijd zal het leren, mogelijk komt de auto in productievorm op de markt als een zevenzitsversie van de nieuwe Korando.