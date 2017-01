Slideshow

Elio Motors in zwaar weer Einde in zicht voor guitige driewieler?

Het is alweer even stil rond Elio Motors. Het bedrijf blijkt in financiële moeilijkheden terechtgekomen.

Bijna een jaar geleden bereikte ons al teleurstellend nieuws over de blije, zeer zuinige driewieler van Elio Motors. De marktintroductie werd, voor de zoveelste keer, uitgesteld. Begin 2017 moest het dan écht zover zijn, maar nu is het moment daar en lijkt het een hopeloze zaak te worden.



Uit een openbaar gemaakt financieel rapport blijkt namelijk dat Elio Motors flink in de schulden zit, meldt Carscoops. Het bedrijf zou inmiddels een schuld van omgerekend ruim € 115 miljoen hebben. Een jaar eerder stonden de zaken er nog een stuk rooskleuriger voor. Geen rooskleurig vooruitzicht voor de door een 1,0-liter driecilinder aangedreven, 363 kilo wegende driewieler. Elio Motors zou al tienduizenden orders voor de E1c gedoopte driewieler hebben ontvangen, maar of het bedrijf het hoofd nu boven water weet te houden, is zeer de vraag.